Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü için önemli bir duyuru yaptı. Ankara’da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanarak sürücüler uyarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü saat verdi! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

BAZI YOLLAR KAPATILACAK

Yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00'te Tuzluçayır Meydanı'nda yapılacak etkinlik nedeniyle saat 13.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde, Süleyman Ayten Caddesi'nin Natoyolu Caddesi ile Okullar Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Natoyolu Caddesi'nin Süleyman Ayten Caddesi ile 670. Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Muhtar Gani Pilavcı Caddesi'nin Süleyman Ayten Caddesi ile 300. Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

