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Ankara Emniyet'ten şüpheli paket uygulaması: Vatandaşlara panik uyarısı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paket uygulaması yapacağını açıkladı. Açıklamada, vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması gerektiği vurgulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paket uygulaması yapacağını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
VATANDAŞLARA UYARI
"İlimiz Çankaya ilçesi Sıhhıye bölgesinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://twitter.com/EmniyetAnkara/status/1739657687338479850
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi