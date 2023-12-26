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    Ankara Emniyet'ten şüpheli paket uygulaması: Vatandaşlara panik uyarısı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paket uygulaması yapacağını açıkladı. Açıklamada, vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması gerektiği vurgulandı.

    Ankara Emniyet&#039;ten şüpheli paket uygulaması: Vatandaşlara panik uyarısı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, şüpheli paket uygulaması yapacağını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi. 

    VATANDAŞLARA UYARI

    "İlimiz Çankaya ilçesi Sıhhıye bölgesinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    https://twitter.com/EmniyetAnkara/status/1739657687338479850

     

    Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraEmniyet
    Haberler > Gündem > Ankara Emniyet'ten şüpheli paket uygulaması: Vatandaşlara panik uyarısı
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