25 Aralık 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:34

Meral Akşener’in, hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş için “korktular” ifadesi yerel seçim öncesinde İYİ Parti ile CHP arasında gerilimi yükseltmişti.

İYİ Parti’nin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde aday çıkaracaklarını duyurmasının ardından Ankara için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

BAŞKENT İLGİNÇ BİR YARIŞA SAHNE OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte uzun süre birlikte görev yapan ismin adaylığı kabul etmesi halinde Başkent ilginç bir yarışa sahne olacak.

İzmir için ise daha önce İYİ Parti'nin büyükşehir adayı Ümit Özlale’nin olacağı açıklanmıştı.

ANKARA İÇİN İYİ PARTİ’DEN 3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

İYİ Parti'nin İstanbul için aday adayları arasında partinin Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun, Ankara için ise Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın adı geçiyor.

Cumhuriyet'in İYİ Partili kurmaylardan aktardığına göre İYİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına "ülkücü camiada ağırlığı olan bir aday" çıkarma peşinde.

MANSUR YAVAŞ'IN ÖZEL KALEMİ, BAŞDANIŞMANIYDI

Bu noktada ise Mansur Yavaş ile uzun süre birlikte çalışmış bir ismin adı devreye giriyor. "Ülkücü" kökenli olarak bilinen ve Yavaş ile 2015'ten beri bu yıl ekim ayına dek birlikte çalışan başdanışmanı Servet Avcı'ya teklif götüreceği öne sürüldü. Öyle ki Akşener'in Avcı'ya teklif götürülmesi için talimat verdiği de konuşuluyor.

MANSUR YAVAŞ’IN ESKİ BAŞDANIŞMANI SERVET AVCI KİMDİR?

Servet Avcı, 1965'te Trabzon’un ilçelerinden Sürmene'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Avcı, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Başbakanlık Basın Müşavirliği’nde çalışan Servet Avcı, 1988-89 yılları arasında o dönemde Bizim Ocak olarak adlandırılan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 1992 yılında daha sonra Alperen Ocakları'na dönüşecek olan Nizam-ı Alem Ocakları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.

1995 ile 2003 yılları arasında BBP Genel Başkan Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında da MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı. BBP ile yakın ilişkide olan Gündüz gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği ve başyazarlık yaptı. Bizim Ocak, Nizam-ı Alem Ocakları ve Türkiye Günlüğü dergilerinde yazıları yayımlandı. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı oldu, Ekim 2023 yılında bu görevinden alındı. Servet Avcı, Yeni Çağ'da yazmaya devam ediyor.