İmamoğlu'ndan da Akşener'e 'korkak' cevabı

20 Aralık 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:16

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, dün (19 Aralık) partisinin bir otelde düzenlenen Uşak Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtımı Toplantısı'na katıldı. Akşener'in konuşmasında yaptığı çıkış ise siyaset gündemine oturdu.

Partisindeki peş peşe istifalar sonrası rest çeken ve "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" diyen Akşener, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki gösterdi, Cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatarak "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" dedi.

İMAMOĞLU: ESKİ DOST DÜŞMAN OLMAZ

Akşener'in sözlerine ilk cevap ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Mansur Yavaş'ın ardından İBB Başkanı İmamoğlu da topa girdi. Ataköy- İkitelli Metro Hattı Test Sürüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’in ifadelerine yönelik sorulara yanıt verdi.

İmamoğlu, "Ben dün söyleyeceğimi söyledim. Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz. Biz bugün yaşananların tarifini dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Biz Türkiye’nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz."

MANSUR YAVAŞ: KORKAKLIKLA SUÇLANMAK ZORUMA GİDİYOR

Mansur Yavaş da, "Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı, benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi. Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değilim. Önceliğimiz kesinlikle ama kesinlikle Ankara'dır" demişti.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin İyi Parti iş birliğiyle kazanıldığını savunan Akşener, bugün gelinen noktada hür ve müstakil olarak seçimlere girmeye kararı verdiklerini belirtmiş ve bu kararı aldıktan sonra hakaret ve iftiralarla karşı karşıya kaldıklarını söylemişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Altılı Masa'ya iki isim önerdiğini ancak masadan kovulduğunu savunan Akşener, şunları kaydetmişti:

"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok.

Dün anlatılanlara baktığımda sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor... Bu bir savaş ilanıysa kabulümdür, can baş üstüne. Çok küçümsemişler bizi. Şimdi sağdan soldan herkesi birleştirmişiz. Ezeli düşman olanları bile kanka olmuş durumda. Onlar hep, biz tek. Canımız sağ olsun, bakalım, görelim ne yapacağız. Ben de şu masanın üstüne kellemi koydum, ister tekme atın yere düşsün ister tekrar buraya koyun sizin elinizde, siz bilirsiniz."