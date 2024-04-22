Ankara kulisleri kaynıyor! AK Parti'de yenilenme için yol haritası belirlendi, en son Kabine değişecek

Seçimin ardından geniş kapsamlı bir analiz yapacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan istişare mekanizmasını işletiyor, sonunda nihai kararını verecek. Onun ardından düğmeye basacak. İlk etapta ilçe ve il başkanlıkları, ardından A takımı olarak adlandırılan kurmay ekibinde bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Devamında Kabine'de de bir değişiklik bekleniyor" dedi.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, AK Parti'de MYK sonrası nelerin değiştiğine dair kulis bilgilerini paylaştı.

Parti içinde raporların analiz edildiğini devam ettiğini belirten Sözcan, "Hangi illerde ne kadar oy alındı, ilçe ilçe simülasyonlar gerçekleştirildi. Neden oylar düştü, neden yükseldi gibi değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları ayrıntılı şekilde değerlendiriyor. Aynı zamanda anket çalışmaları da dürüyor. Neden AK Parti'ye oy vermediniz, aday profilini mi beğenmediniz, mevcut başkan vaatlerini yerine getirmedi mi gibi... Bütün bu çalışmalar bittikten sonra Erdoğan'ın düğmeye basmasını bekliyoruz." dedi.

"FARKLI KADEMELERDE BAYRAK DEĞİŞİMİNE GİDECEKLER"

Sözcan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tabii Erdoğan'ın yoğun bir de diplomasi trafiği var. Bir yandan da parti çalışmalarını sürdürüyor. Son MYK toplantısında Erdoğan çok önemli bir mesaj verdi. Kongre öncesinde farklı kademelerde bayrak değişimine gideceklerini söyledi. Yani Erdoğan artık parti yönetiminde, teşkilatlarda değişiklikler olacağını açık bir şekilde söyledi. Çalışmalar devam ediyor, kimin ne gibi kusuru var, nerede aksaklık yaşandı hepsi ayrıntılı şekilde masaya yatırılıyor.

KABİNE'DE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan istişare mekanizmasını işletiyor, sonunda nihai kararını verecek. Onun ardından düğmeye basmasını bekliyoruz. İlk etapta ilçe ve il başkanlıkları, ardından A takımı olarak adlandırılan kurmay ekibinde bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Sonbaharda yapılacak kongrede de Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişiklik bekliyoruz. Bu kapsamda Kabine'de de bir değişiklik olabileceği yönünde kulis bilgileri var. 3 bakan haricinde hiçbir bakanın yerinin garanti olmadığı kulislerde konuşulmuştu"