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FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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