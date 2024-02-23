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    • Haberler > Gündem > Ankara merkezli 8 ilde 15 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

    Ankara merkezli 8 ilde 15 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ankara merkezli 8 ilde 15 şüpheli hakkında FETÖ&#039;den gözaltı kararı
    Fetö, Ankara, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    FETÖ/PDY'nin ava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

    Soruşturma kapsamında iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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