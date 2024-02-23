Ankara merkezli 8 ilde 15 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin ava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.