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Ankara-Tatvan turistik treni sefere başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara-Tatvan turistik treni sefere başlıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TCDD, Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başladığını duyurdu. Seferler 17 Nisan'da başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladığını duyurdu. Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacak olan seferlere 17 Nisan itibarıyla Ankara’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine yola çıkılacağı belirtildi.

17.04.2024-12.06.2024 arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55’te hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Elazığ’da 4 saatlik duruş yapacak ve son durak olan Tatvan’a ise saat 19.16’da varacağı bildirildi. 19.04.2024-14.06.2024 arasında ise her cuma Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek olan turistik trenin, gezi amaçlı Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat duruş yaptıktan sonra Ankara’ya saat 17.11’de varacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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