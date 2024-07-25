Ankara ve İstanbul'u kısa süreli sağanak vurdu! Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul ve Ankara'da etkili olan sağanak yağış yollar göle döndürdü. Sultangazi'de vatandaşlar suların içinde bozulan aracı iterek çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Ankara dahil 16 il için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından bölgede yağışlar etkisini gösterdi. Kısa süreli yaşanan sağanak yağmurun ardından İstanbul ve Ankara'da yollar göle döndü.

BAŞKENTTE SAĞANAK HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Ankara'da öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. 17.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan yağmur kentin birçok noktasında kendisini gösterdi.

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Ankaralılar yağışın başlamasıyla şemsiyelerini açarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise buldukları tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Yağışla birlikte, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmadı. Kentin Keçiören ilçesinde bulunan Sanatoryum Caddesi'nde ise yollar göle döndü.

KISA SÜRELİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Sultangazi'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağış sonrası Habibler Mahallesi'nde birçok noktada su birikintileri oluştu. Araba Konağı Caddesi'nde yaşanan su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı.

Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, trafik oluştu. Bazı vatandaşlar ise bahçe duvarlarına tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı.

Öte yandan bozularak suların içinde kalan bir aracı ise vatandaşların iterek kurtardığı görüldü.