Ankara ve İstanbul’un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti

20 Ocak 2024 02:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 02:05

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alındı.

İKİ BAKANLIĞA YENİ ATAMALAR

Karar ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince, Yüksek Fen Kurulu Üyesi olan Mustafa Tahsin Badem, Feriha Koç, Davut Oğuz, İdris Ertuş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal görevden alınırken, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Mahmut Emirdoğan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Hayri Taştan atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak görevden alındı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığında, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan atamalar ise şu şekilde:

'Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Tosun, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin Alpaslan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süleyman Ekici, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed Özdemirci, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emre Çalışkan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup Yıldız, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adnan Gürbüz, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevzat Kaya, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Gümüş, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yasin Gülşen, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir Altay, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yazıcı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Sadoğlu, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Necati Yener, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Uygun, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin Aras, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil İbrahim Akmeşe ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Altınkaynak getirildi.'