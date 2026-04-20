Ankara’da boya fabrikasında çıkan yangın sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren bir boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ankarada boya fabrikasında yangın paniği! Müdahale sürüyor

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personeli yangını söndürme çalışmalarını devam ettirirken, yangının çıkış sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

