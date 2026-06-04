Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı tedbirler devreye alındı. Valilik, 9 ilçedeki kamu kurumlarında çalışan personelin büyük bölümünün 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacağını, aynı dönemde çok sayıda kamuya açık etkinliğin de durdurulacağını açıkladı.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kamu kurumlarında uygulanacak çalışma düzenine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan duyuruda, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yeterli personelin görev başında bulunacağı belirtildi.

KAMU PERSONELLERİNE İZİN

Bu kapsamda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; zirvede görevli olanlar ile zirve sürecini doğrudan etkileyen kritik hizmet alanlarında çalışanlar dışındaki personelin 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılması uygun görüldü.

KRİTİK HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRECEK

Sağlık, güvenlik, göç hizmetleri, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personel ise izin kapsamına alınmayacak. Bu birimlerde hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için mevcut çalışma düzeni devam edecek.

Diğer kamu birimlerinde ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yeterli sayıda personel görev başında tutulacak. Kurum amirleri, hizmet alanlarının ihtiyaçlarına göre gerekli planlamaları yapacak.

BİR HAFTALIK ETKİNLİK KISITLAMASI

Valilik, zirve haftasında güvenlik ve ulaşım açısından yoğunluk oluşturabilecek organizasyonlara da sınırlama getirdi. Buna göre 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’dan 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00’e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence programı, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

BAZI BÖLGELERDE EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANACAK

Zirve kapsamında kullanılacak güzergâhlar, konukların konaklayacağı otellerin çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi çevresinde de ek güvenlik önlemleri uygulanacak.

Bu bölgelerde trafiği aksatabilecek, toplu katılımlara neden olabilecek veya güvenlik riski oluşturabilecek açık ve kapalı alan etkinliklerine izin verilmeyecek. Hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri organizasyonlar ise kısıtlama kapsamı dışında tutulacak. Ancak güvenlik önlemlerinin uygulandığı bölgelerde yapılmak istenen etkinlikler için ilgili kaymakamlıklardan izin alınması gerekecek.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR

Valilik, zirve sürecinin sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için kamu kurumlarının ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlaması gerektiğini belirtirken, gelişmelere göre ilave tedbirlerin de alınabileceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların duyuruları takip etmeleri ve planlamalarını zirve takvimine göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

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