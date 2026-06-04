NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken gözler temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi. Dünyanın birçok ülkesinden lider ve üst düzey temsilcinin katılması beklenen organizasyon öncesinde güvenlik, ulaşım ve organizasyon hazırlıkları hız kazanırken, zirvenin süresi ve Ankara'da nerede yapılacağı merak konusu oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 NATO Liderler Zirvesi, başkent Ankara'yı uluslararası diplomasinin merkezlerinden biri haline getirmeye hazırlanıyor. Küresel güvenlik, savunma politikaları ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıkların ele alınacağı zirve öncesinde kent genelinde kapsamlı tedbirler alınırken, toplantının detayları da netleşmeye başladı.

NATO TÜRKİYE TOPLANTISI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 NATO Liderler Zirvesi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesi planlanıyor. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon iki gün sürecek ve zirve boyunca çok sayıda oturum, ikili görüşme ve diplomatik temas yapılacak.

NATO Türkiye toplantısı ne zaman,kaç gün sürecek, Ankarada nerede yapılacak?

NATO ZİRVESİ ANKARA'DA NEREDE YAPILACAK?

NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da gerçekleştirileceği alanlara ilişkin güvenlik planlamaları netleşmeye başladı. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

Zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresinde de üst düzey güvenlik önlemleri uygulanacak. Araç ve yaya girişlerinin kontrollü şekilde sağlanacağı bölgelerde emniyet ve jandarma ekipleri görev yapacak. Ankara genelindeki güvenlik kameralarına ek olarak kritik noktalara yeni gözetleme sistemleri yerleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen hazırlıklar kapsamında yaklaşık 40 bin emniyet ve jandarma personelinin sahada görev yapması planlanıyor. Kent girişlerinde denetimler artırılırken, zirve süresince ulaşım ve trafik düzenlemeleri de uygulanacak.

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