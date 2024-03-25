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Ankara'da ölümcül ihmal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da ölümcül ihmal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D. hayatını kaybetti. Hastanın ölümüne ilişkin, hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı. Muharrem D.'nin sedyeden düşürüldüğü ana ait görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 Mart'ta bir hastanenin dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D, hasta bakıcıları refakatinde sedye üzerinde göz muayenesine götürüldü. Muharrem D'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hasta sedyeden düştü.

Sağlık görevlileri, kafa üstü düşen Muharrem D'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Yoğun bakım servisine alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından, hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

Muharrem D'nin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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