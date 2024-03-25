Ankara'da ölümcül ihmal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mart 2024 15:21 - Güncelleme: 25 Mart 2024 15:27 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ankara'da bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D. hayatını kaybetti. Hastanın ölümüne ilişkin, hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı. Muharrem D.'nin sedyeden düşürüldüğü ana ait görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.