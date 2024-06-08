Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Bazı metro ve alt geçitlerin suya teslim olması sebebiyle seferler durduruldu. Vatandaşlar yollarda mahsur, araçlar su altında kaldı.

Ankara iki gündür sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarıyla mücadele ediyor. Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.

BAZI METRO GİRİŞLERİ VE ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU

Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.

VATANDAŞLAR MAHSUR, ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Kentteki etkili yağış adeta yaşamı felç etti. Vatandaşlar yolda caddelerde mahsur kalırken trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.

BİR KADIN KEPÇE İLE KURTARILDI

Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak sebebiyle meydana gelen selde caddedeler sular altında kaldı. Selde mahsur kalan bir kadın ise kepçe yardımıyla kurtarıldı.

SEFERLER DURDURULDU

Ayaş yolu, yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

METEOROLOJİDEN UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan, Polatlı ilçelerinde etkisini gösterdi.

D140 KARAYOLUNDA ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen Ankara Ayaş D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç sular altında kaldı. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması devam ederken, sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla alandan çıkartılıyor.

OTOMOBİL TARLAYA SÜRÜKLENDİ

Polatlı ilçesinde sağanak sonrası bir araç oluşan sele kapıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Selde tarlaya sürüklenen araç, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Aracın içerisinde sürücü olmadığı bilgisine ulaşıldı.