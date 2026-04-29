Ankara’da yol çalışması nedeniyle kazı yapan kepçe operatörü, kemik parçaları ve kafatası buldu. İnsana ait olduğu değerlendirilen parçalara dair inceleme yapılırken, Yenidoğan Mahallesi muhtarı “Genç cesedi gibi duruyor. Çok eski olmadığını tahmin ediyorum. Kafatası, kol ve bacak kemikleri, kalça kemiği, kaburga kemikleri var” dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol çalışması sırasında korkutan bir keşfe imza atıldı. Çevredeki köylere bağlantı yolunun yapılması için çalışma yapan bir kepçe operatörü, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

KEMİK VE KAFATASI BULUNDU

Kepçe operatörü, kazı yaptığı sırada kemik parçaları ve kafatası buldu. Operatörün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

İNSANA AİT OLABİLİR

Yol kenarındaki bir arazide bulunan kemik parçaları ve kafatasının insana ait olduğunu değerlendiriliyor.

“GENÇ CESEDİ GİBİ DURUYOR”

Bölgede bu zamana kadar savaş olmadığını belirten Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, şunları söyledi:

Yol çalışması yapılırken kepçe kazı yaptığı esnada yerden kemik parçaları çıktı. Biz de bilgi verdik, geldiler. Gördüğümüz kadarıyla genç cesedi gibi duruyor. Pek anlamasam da görüntü ona benziyor. Buralarda savaş falan olmadı. Savaşın olduğu yer buraya en az 15 kilometre. Bir de kemik parçalarının çok eski olmadığını tahmin ediyorum. Kafatası, kol ve bacak kemikleri, kalça kemiği, kaburga kemikleri var.

Haberle İlgili Daha Fazlası