Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD’li müzakerecilerin İran tarafıyla iletişim halinde kalmaya devam ettiğini ancak Washington'ın "kötü bir anlaşmaya" imza atmayacağını iletti.

Sözcü Kelly, "ABD'li müzakereciler, liderlik durumunu çözmekte zorlanan İranlılarla görüşmeye devam ediyor. Aceleyle kötü bir anlaşma yapmayacağız. Başkan (Trump), yalnızca ABD'nin ulusal güvenliğini önceliklendiren bir anlaşmaya imza atacak. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası