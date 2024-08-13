Ankara'daki Etiyopya-Somali görüşmelerinin ikinci turu tamamlandı

Ankara'daki Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelere ilişkin, "kayda değer ilerleme kaydettik” dedi. Görüşmeler 3. turda devam edecek.

Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgenin iki ülkesi Etiyopya ile Somali arasında sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafın çözümü için Türkiye devreye girmişti. Ankara'da başlayan görüşmelerin ikinci turu tamamlandı. Önemli ilerlemenin kaydedildiği görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın açıklaması yaptı.

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"MÜZAKERELERİN İKİNCİ TURUNU TAMAMLADIK'

Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelere ilişkin görüntülü basın açıklaması yapan Bakan Fidan, “Bugün, 1 Temmuz'da Ankara'da başladığımız müzakerelerin ikinci turunu tamamladık. Görüşmelerimizde, bazı spesifik çözüm yollarını ele aldık. Bu formüller, mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerinde mutabık kalmamızı hedefliyor” ifadesini kullandı.

"KAYDA DEĞER BİR İLERLEME SAĞLANDI'

Bakan Fidan, “İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduk. Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ, TÜM BÖLGENİN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE MEVCUT KAYGILARIN GİDERİLMESİ'

Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak hedefimiz, sadece Somali ve Etiyopya'nın değil, tüm bölgenin yararına olacak şekilde mevcut kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir. İşbirliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz. Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarısına olan bağlılıklarının devam etmesiyle, bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri, ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız. Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üstlendi. Türkiye olarak, Başbaka Abiy Ahmed Ali ve Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un Ankara Süreci'nin başarısı için yapıcı yaklaşımlarını ve kararlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.