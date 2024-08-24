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Antalya’da faciadan son anda dönüldü! Yeni aldıkları tekne battı, 4 kişilik aile canını zor kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da yeni satın aldığı tekneyle denize açılan aile faciadan son anda kurtuldu. Bir anda su alarak batan teknedeki 4 kişi yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'da 4 kişilik ailenin bulunduğu tekne alabora olup battı. Aile denize atlayarak canını zor kurtarırken, telefon ve eşyalar suya gömüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

YENİ ALDIKLARI TEKNE BİR ANDA SU ALMAYA BAŞLADI

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Almanya’dan tatile gelen Hüseyin Yoldaş Öztürk, eşi, kuzeni ve eniştesiyle birlikte denizde tehlike atlattı. Antalya'da yeni satın aldığı fiber tekneyle balıkçı barınağından denize açılan Öztürk, ailesiyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne yaklaştıkları sırada teknenin arka kısmından su almaya başladığını fark etti. Su hızla yükseldi ve tekne kısa sürede battı.

Antalya’da faciadan son anda dönüldü! Yeni aldıkları tekne battı, 4 kişilik aile canını zor kurtardı - 1. Resim

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Panik yaşayan Öztürk ve ailesi, denize atlayarak canlarını zor kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede deniz polisi intikal etti. Deniz polisinin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Öztürk ailesi, yaşadıkları korku dolu anların ardından sahildeki bir kafeye sığınarak sakinleşmeye çalıştı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, ancak telefon, çanta ve cüzdanlarının tekneyle birlikte suya gömüldüğü bildirildi.

Antalya’da faciadan son anda dönüldü! Yeni aldıkları tekne battı, 4 kişilik aile canını zor kurtardı - 2. Resim

DALGALAR ÇOK YOĞUNDU

Kıyıda teknenin batma anına tanıklık eden Kadir Köksal, "Biz sahilde oturuyorduk, kıyıya yanaşan küçük bir tekne vardı. Tekne yan dönmeye başladı ve dalga vurunca, sanırım alabora oldu. Çok şükür, herkes iyi, kimseye bir şey olmadı. Vatandaşlar kıyıya geldi, polisler de gelip rapor tuttular. Sahile çok yaklaşmışlardı ve o sırada dalgalar yoğundu. Bu yüzden teknenin su alıp alabora olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Olay anı, kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde teknenin hızla su aldığı ve battığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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