Antlaya'da kıyı isyanı! İşletmeciler kolonyayla ateşe verdi, polis müdahale etti

Konyaaltı Sahili'ndeki kaçak yapıların yıkımı sırasında çıkan olaylarda, protesto amacıyla kolonyayla ateş yakmaya çalışan iki işletme çalışanı polis tarafından engellendi. Belediye ekipleri, denizle vatandaş arasındaki fiziksel engelleri kaldırarak sahil şeridini halkın kullanımına açtı.

Antalya'da kaçak yapılara yönelik hummalı bir çalışma başlatıldı.

EKİPLER SÜRE VERMİŞTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde kıyı şeridinin halka açık kalması amacıyla başlattığı denetim ve müdahalelere devam ediyor.

Sahil şeridinde Kıyı Kanunu ve Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği’ne aykırı olarak işletmeler tarafından oluşturulan yapıların kaldırılmasına yönelik daha önce Antalya Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, belediye ekipleri 5 Mayıs akşamına kadar işletmelere süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından, 28 No’lu plajda başlatılan yeni denetimlerde zabıta ve çevre koruma ekipleri kaçak yapıların sökümüne başladı. Ekipler, sahil bandına inşa edilen ve denizle vatandaş arasında fiziksel engel oluşturan ahşap platformları yerinden sökerek kamyonlara yükledi.

GERGİNLİK YAŞANDI, POLİS DESTEK VERDİ

Uygulama sırasında bazı işletme çalışanları denetime itiraz etti. Sözlü tartışmaların yaşandığı süreçte, bir işletmeci kolonyayla sandalyeyi ateşe verdi. Eylemci emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Başka bir işletme çalışanı ise yine kolonya ile yakma girişiminde bulunurken olay yerinden uzaklaştırıldı.

Denetim sürecinde güvenliğin sağlanması amacıyla çevik kuvvet ekipleri de alanda görev aldı. Zabıta ve belediye personeline destek veren polis ekipleri, müdahalenin güvenli şekilde tamamlanması için sahil hattında hazır bulundu. Yaşanan gerginliğe rağmen denetim süreci tamamlandı.