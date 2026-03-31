Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), apartman veya site sakinlerinin aidat, avans ve demirbaş gideri gibi borçlarına ilişkin yapılan duyuruların, asansör, bina girişi ve bina koridorları gibi ortak yerlere asılamayacağı yönünde ilke kararı verdi. Bu yöndeki bilgilendirmeler için e-posta, mesajlaşma grupları veya bu hizmete özgülenmiş uygulamalar kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, apartman ve site yönetimi süreçlerinde çeşitli kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle ilke kararı alınması gereğinin hasıl olduğu ifade edildi.

BORÇLAR ORTAK YERE ASILAMAYACAK

Bu kapsamda, apartman sakinlerinin aidat, avans, demirbaş gideri ve benzeri borçlarına yönelik duyuru yapılması ve diğer apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi amacıyla bu kişilere ait ad, soyadı, daire numarası, borcun miktarı, ödeme gecikme süresi, ödeme gecikme dönem sayısı, daire sahiplik ve kiracılık bilgisi gibi kişisel veri niteliğindeki bilgilerin yer aldığı liste veya dokümanların asansör, bina girişi ve bina koridorları gibi yerlere asıldığı belirtildi. Bu yerlerde toplu yapıda ikamet etmeyen kişilerin, kargo personelinin, kuryelerin ve apartman sakinleri tarafından hiç tanınmayan kişilerin de sıklıkla bulunabildiğine işaret edilen kararda, buralara asılan duyuru, doküman ve listelerin bu kişiler tarafından da görülebileceği vurgulandı.

BU TÜR LİSTELER ORTAK YERLERDEN KALDIRILACAK

Toplu yapıların ortak yerlerine asılan ve kişisel veri içeren listelerin, muhatabı belli olmayan bir kesime ifşa edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesinde düzenlenen "veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması" yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği belirtilen kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu bilgilendirmelerin Kanun'un 12. maddesine uygun bir şekilde yerine getirilmesi için kapalı e-posta veya mesajlaşma grupları veya bu hizmete özgülenmiş uygulamalar gibi üçüncü kişi konumunda bulunan kişilerin erişiminin söz konusu olmayacağı usullerin, yöntemlerin kullanılmasının gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu tür uygulamalara ivedilikle son verilmesinin, bu tür duyuruların, listelerin veya dokümanların toplu yapıların ortak yerlerinden ivedilikle kaldırılmasının, bu konulara ilişkin kat maliklerine yönelik yapılacak duyurular ve bilgilendirmeler için Kanun'un 12. maddesine uygun ve sadece ilgililerin erişebileceği başkaca bir usulün, yöntemin uygulanmasının gerektiği sonucuna varılmıştır."

Kararda, ilke kararında belirtilen hususlara uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında, Kanun'un 18. maddesinde yer alan cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

