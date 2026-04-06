Arabanın bagajından bile kaçak göçmen çıktı! 2 gözaltı var
Artvin'de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
- Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayan köyü mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu.
- Araçta, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
- Göçmenlerden bazıları aracın bagaj kısmında gizlenmişti.
- Olayla bağlantılı olarak 2 organizatör şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Yakalanan düzensiz göçmenler Erzurum Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Çağlayan köyü mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu.
ÖNERİLEN HABERLER
Tarih ve saat netleşti! Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçebilir
BAGAJDA YAKALANDILAR
Araçta yapılan detaylı kontrollerde, Afganistan uyruklu 6 düzensiz yakalandı. Göçmenin bazıları ise otomobilin bagaj kısmında gizlendiği tespit edildi.
2 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
Olayla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığını organize ettiği değerlendirilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
