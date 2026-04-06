Serik Belediyesi, hizmet binasına yönelik gerçekleştirilen av tüfekli saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadığı, yalnızca maddi hasar oluştuğu, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Antalya’da Serik Belediyesi’nde bu sabah saat 06.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Belediye binası önüne motosikletle gelen bir şüpheli, elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına 5 el ateş etti.

Serik Belediyesi’nden tüfekli saldırı sonrası açıklama: Can kaybı ya da yaralanan yok

KAPI CAMLARI KIRILDI

Belediye binasında nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. yara almadan kurtulurken, olay 112'ye ihbar edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan isminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şüpheli, gözaltına alındı. Serik Belediyesi, hizmet binasına yönelik gerçekleştirilen av tüfekli saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırıda bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı vurguladı.

“MADDİ HASAR OLUŞTU”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Serik Belediyesi Hizmet Binamıza yönelik münferit nitelikte bir saldırı meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, binamızda yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluşmuştur. Eylemi gerçekleştiren ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan şahıs, olayın ardından ilçedeki başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunmuş ancak güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini tehdit edecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerimizce titizlikle takip edilmektedir.

