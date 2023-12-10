Arkadaşı tarafından 4 kez bıçaklandı; sırtına saplanan bıçağı çıkarıp ambulansı aradı

10 Aralık 2023 16:13 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 16:40

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şiddet olaylarının sonu gelmiyor. Samsun'da sokak ortasında 4 yerinden bıçaklanan şahıs sırtına saplanan bıçağı çıkartıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Olayda, E.S., 37 yaşındaki arkadaşı H.Ç.'yi telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştu. İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. E.S., saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. En sonunda bıçağı H.Ç.'nin sırtına saplayan E.S., olay yerinden kaçtı.

BIÇAĞI KENDİSİ ÇIKARIP AMBULANSI ARADI

Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkaran H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Elinde bıçakla bir iş yerine sığınan yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda ise şüpheli E.S., kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Birbirini tanıyan iki şahsın ailece görüştükleri ve aralarında son zamanlarda sorunlar yaşandığı; görüşmelerinde çıkan kavgada birbirlerini darp ettikleri, sonrasında da bıçaklama olayının meydana geldiği öğrenildi. Yakalanan E.S.'nin kavga esnasında omzunda kırık oluştuğu aktarıldı. Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra hastaneye götürülen şüpheli, tıbbi müdahalenin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.