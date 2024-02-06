Artvin'in iki ilçesinde eğitime kar engeli
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Artvin hem şiddetli sağanak hem de kar yağışının etkisi altında. Borçka'da sağanak nedeniyle bazı evler heyelan riskine karşı tahliye edilirken, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde ise eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi.
Şiddetli sağanak ve kar yağışı Artvin'i esir almış durumda. Borçka'da şiddetli sağanak nedeniyle heyelan meydana gelmiş ve bazı binalar önlem olarak boşaltılmıştı.
Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı