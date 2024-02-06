Artvin'in iki ilçesinde eğitime kar engeli

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Şubat 2024 18:39 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 18:44 - Güncelleme:

Artvin, Karadeniz, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Artvin hem şiddetli sağanak hem de kar yağışının etkisi altında. Borçka'da sağanak nedeniyle bazı evler heyelan riskine karşı tahliye edilirken, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde ise eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi.