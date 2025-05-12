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ASRİAD'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık ortak dili üretelim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ASRİAD&#039;dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık ortak dili üretelim
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı alması iş dünyasını da memnun etti.

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, "Terörsüz Türkiye" projesinin çok önemli olduğunu belirterek "Bundan böyle artık hem siyasi partilerin hem ekonomik kuruluşların hem medyanın ve hem de akademik camianın yapması gereken ortak dili üretmektir" dedi.

"Bunun için de ön yargılardan ve rejim refleksleri ya da örgüt refleksleri bagajlarını bir tarafa bırakarak ileri bakmak gerektiği aşikardır" diyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Her birimiz ve her bir kurumumuz olumluya destek olmak üzere sorumluluk alarak harekete geçmesi zorunlu bir görevdir. Hem de ulvi bir görevdir. Küresel ve bölgesel gelişmelerin çok dramatik tehditlere teşne olduğu bu dönemde, böyle bir barış havası ve atmosferi, ülkemiz için, bölgemiz için ve insanımız için son derece önemli bir umutlu gelecek oluşturacaktır. ASRİAD olarak bu güzel gelişmeyi heyecanla karşılıyor ve başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağımıza olan azmimizi yineliyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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