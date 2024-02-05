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    • 'Asrın felaketi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı! Devasa hastane beşik gibi sallandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Deprem, Sağlık Çalışanları, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    On binlerce canımızı yitirdiğimiz 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremli depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Yaralar yavaş yavaş sarılırken, felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler de ortaya çıktı. Depreme hastanede yakalanan vatandaşların ve çalışanların panik anları, hastanenin beşik gibi sallandığı dakikalar anbean kaydedildi.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üstünden tam 1 yıl geçti. 11 ili yıkıp geçen afetin yaraları henüz yeni yeni sarılırken, sarsıntının başladığı dakikalar Necip Fazıl Şehir Hastanesi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde şiddetli sarsıntıya rağmen sağlık çalışanlarının görevlerine devam ettiği, hastaları, tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ile tahliye etmeye çalıştıkları görüldü. 

    Bir sağlık personeli ise yaşlı bir hastayı sırtında dışarı çıkardı.

    'Asrın felaketi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı! Devasa hastane beşik gibi sallandı

    "ONLARLA ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

    İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, o anlara ilişkin şöyle konuştu:

    "Hastanelerimizin acil servisleri depremin hemen akabinde hasta kabulüne devam ederek depremzede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etti. Depremin hemen ardından 112 ve UMKE ekiplerimiz teyakkuza geçmiş olup tüm ambulanslarımız sahada hizmet verdi.

    Yaşanan deprem bütün vatandaşlarımızı olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı da etkiledi. Enkazda yakınları olan veya yakınlarından haber alamayan mesai arkadaşlarımız görevlerini aksatmadan sürdürdü.

    Sağlık Bakanlığımızın üst düzey yetkilileri depremin yaşandığı gün ilimize intikal ederek sağlık hizmetleri planlaması ve afet yönetimi konusunda süreci bizzat yönetti.

    Çevre illerden ve ülkemizin her köşesinden ilimize çok sayıda doktor, sağlık personeli ve yardımcı personel desteği sağlanarak ayrıca çok sayıda ambulans ve UMKE aracı da destek için ilimizde görev aldı. Kentte görev yapan arkadaşlarımızın her biri asil milletimizin birer evladı. Onlarla çalışmaktan onur duyuyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DepremSağlık Çalışanları
    Haberler > Gündem > 'Asrın felaketi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı! Devasa hastane beşik gibi sallandı
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