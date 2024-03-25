ATAK ile terörün kökü kazanıyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Mart 2024 13:15 - Güncelleme: 25 Mart 2024 13:27 - Güncelleme:

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Milli güç ATAK ile terörün kökü kazınmaya devam ediyor. MSB de Türk pilotların ATAK ile gerçekleştirdiği operasyonları paylaştı.