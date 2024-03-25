ATAK ile terörün kökü kazanıyor
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Milli güç ATAK ile terörün kökü kazınmaya devam ediyor. MSB de Türk pilotların ATAK ile gerçekleştirdiği operasyonları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli güç ATAK ile terörün kökünü kazıyan kahraman Türk pilotların görüntülerini paylaştı.
MSB tarafından yerli ve milli güç ATAK ile terörün kökünü kazıyan Hava Kuvvetlerine bağlı kahraman Türk pilotların gerçekleştirdiği operasyonların da yer aldığı bir video paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz " ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor" ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı