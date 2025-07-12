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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Atama kararları Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, bazı kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Osman Mert, Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu asil üye olarak, Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Muharrem Eliş, Fatih Mehmet Özveren yedek üye olarak atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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