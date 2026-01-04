Türkiye’nin kara araçları, savaş gemileri ve denizaltılardan fırlatılabilecek şekilde geliştirdiği millî seyir füzesi GEZGİN’i mercek altına alan Yunan medyası, ABD’nin Tomahawk füzesine benzetti.

Yunanistan, Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımlarını yakından takip ediyor. Atina merkezli Defence Point haber sitesi “Türkiye, kendi Tomahawk füzesini geliştiriyor” başlıklı haberinde Ankara’nın millî seyir füzesi GEZGİN için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Haberde “Türklerin geliştirdiği bu füze, yüksek hassasiyetle hedefleri vurma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Ayrıca stratejik bağımsızlığın artırılmasında kritik bir rol üstlenecek” ifadeleri kullanıldı.

ANKARA, ÜSTÜNLÜK KURACAK

GEZGİN’in Türkiye’nin uzun menzilli saldırı kabiliyetini güçlendirerek bölgesel dengelerde kritik bir üstünlük sağlayabileceğine dikkat çekilen haberde “Füzenin geliştirme ve test süreçleri hâlen devam ediyor, ancak yapılan analizler ve savunma uzmanlarının değerlendirmeleri Türkiye’nin savunma alanında büyük bir sıçrama yaptığını gösteriyor” denildi.

UZAK MESAFEDEN TAM İSABET

Defence Point, füzenin menzilinin resmî olarak açıklanmadığını, ancak çeşitli kaynakların 1.000 kilometreden fazla, bazı tahminlerin ise 1.400-1.600 kilometre olduğunu aktardı. Haberde “GEZGİN, uzak mesafelerden yüksek doğrulukla hedefleri vuracak şekilde tasarlandı. Bu özellik, Türkiye’nin bölgesel ve stratejik caydırıcılık kapasitesini ciddi şekilde artıracak” değerlendirmesinde bulunuldu.

KRİTİK HEDEFLER İÇİN İDEAL

Haberde “Savunma uzmanları, GEZGİN’in özellikle hassas vuruş gerektiren kritik hedefler için ideal bir sistem olduğunu belirtiyor. Füzenin Ankara’nın teknolojik bağımsızlığını pekiştirdiği ve ülkenin savunma sanayiindeki yetkinliğini gözler önüne serdiğinin altı bir defa daha çiziliyor” ifadeleri yer aldı.

Defence Point’e göre Türkiye’nin geliştirdiği bu milli sistem, yalnızca savunma kabiliyetini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda stratejik anlamda ulusal güvenliği güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Türkiye, GEZGİN ile sahada etkinliği yüksek ve güvenilir bir güç simgesi sunmayı hedefliyor. Son olarak haberde “GEZGİN’in menzil ve hassasiyet açısından sunduğu avantajlar, Türkiye’nin bölgesel denklemlerdeki gücünü pekiştirecek. Füzenin geliştirilmesi, savunma sanayisinde yerli üretim ve bağımsız teknoloji hedeflerinin ne kadar kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor” denildi.

YÜKSEK HASSASİYETLİ

GEZGİN seyir füzesine yönelik çeşitli testler başarıyla tamamlanırken, Aksaz’da gerçekleştirilen Kapsüllü Gezgin Kütle Eş Değer Atışları da Denizaltı Test Altyapısı (DATA) kullanılarak başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS Millî Dikey Atım Lançer Sistemi ile entegrasyon çalışmaları süren GEZGİN’in kara, hava, deniz ve denizaltı platformlarından da atışı yapılacak.

Füzenin diğer özellikleri şunlar:

>> Yüksek hassasiyet: Gelişmiş güdüm sistemleri sayesinde hedefi nokta atışıyla vurabilme

>> Alçak irtifada uçuş: Radar tespitini zorlaştıran arazi takibi

>> Yerli ve millî altyapı: Kritik alt sistemlerde dışa bağımlılığın azaltılması

>> Stratejik caydırıcılık: Uzun menzil sayesinde sınır ötesi derin hedeflere erişim

