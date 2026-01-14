Hakkındaki rüşvet iddialarının ardından 5 aydır tutuklu bulunan Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi. Epözdemir'in 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, geçtiğimiz

ağustos ayında "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.

İFADESİNDE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Epözdemir ifadesinde, dönemin ihraç savcısı C.Ç. ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını söyleyerek, "A.D. ile ortak bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Dosyada ki beyanları sebebiyle kendisinden ‘yalan tanıklık’ ve ‘iftira’ suçlarından şikayette bulunacağım" demişti.

Epözdemir rüşvet iddiasına ise şu savunmayı yapmıştı: "Rüşvet iddiasıyla WhatsApp kayıtlarının tarihi uyuşmamaktadır. Ben C.Ç.’ye 1-2 kez borç para vermiştim, bunun dışında da benden bir kez ev alacağım diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem sebebiyle işlerim çok yoğunlaştı. Bu tarihten itibaren C.Ç.’den miktarını ve borç verdiğim tarihi şuan hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti. Ben aracı olsaydım paranın bana getirilip benim üzerimden C.Ç.’ye ulaştırılması gerekirdi ancak dosya kapsamındaki iddia, parayı C.Ç.’nin alıp bana getirdiği yönündedir. Bu bile bunun bir alacak, borç ilişkisi olduğunu ortaya koymak için yeterlidir.’’ diye konuştu.

Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamamakla birlikte ya C.Ç.’nin eşinin kullanımı için ya da C.Ç. aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde kendisine vermiştim. Bu zaman diliminde önemli bir kısımda aracı kendisi kullanmıştır. Son olarak söyleyeceklerim şunlardır. Elde edilen delillerin tamamı hukuksuzdur. Bu deliller ile başlatılan soruşturmalar da hukuksuzdur.’’ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu. Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

