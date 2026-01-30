Son dakika deprem haberi Aydın'dan geldi. AFAD saat 06:17 sularında meydana gelen Germencik merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi, işte son durum...

Türkiye'nin dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Balıkesir'de gece boyu süren artçı sarsıntılar ve Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin ardından bu sabah Aydın'da bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesinde ilk verileri paylaştı.

AYDIN'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Germencik ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedilirken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

