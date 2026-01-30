Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir Sındırgı'da gece boyu artçı depremler meydana geldi. AFAD verileri son depremler listesinde paylaştı. Öte yandan Ege Denizi ve Çanakkale'de de sarsıntılar oldu, işte detaylar...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Balıkesir'deki sismik hareketlilik AFAD'ın son depremler listesinde de yer aldı. Öte yandan Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar dikkat çekti. Son olarak da Çanakkale Biga'da bir deprem meydana geldi.

BALIKESİR SALLANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bölgede artçılar sürüyor, 5 dakika da bir deprem oluyor. Herhangi bir olumsuz durum yok.

EGE'DE DEPREM

Ege Denizi'nde meydana gelen son sarsıntılar da dikkat çekti. İzmir Çeşme açıklarında gerçekleşen 3,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Aynı yerde artçıların sürdüğü de son depremler listesinde yer aldı.

Son olarak da Çanakkale Biga'da ufak çaplı bir sarsıntı gerçekleşti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

