Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremlere çevrildi. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü ve şiddetini öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD'ın günlük paylaştığı verileri takip ediyor.

Türkiye güne bir kez daha deprem haberiyle başladı. Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedildi. Depremin yerin 14,78 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Son dönemde bölgede art arda yaşanan sarsıntılara yenileri eklenirken, farklı illerden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLERİ PAYLAŞTI

Son dönemde Ege ve Marmara çevresinde yaşanan art arda sarsıntılar dikkat çekerken, uzmanlar vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası vatandaşlar “deprem mi oldu”, “son depremler nerede”, “bugün deprem oldu mu” sorularını araştırmaya başladı. AFAD , Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesini anlık olarak güncellemeye devam ediyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD son depremler verileriyle paylaştı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD son depremler verileriyle paylaştı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD son depremler verileriyle paylaştı

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Haberle İlgili Daha Fazlası