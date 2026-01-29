AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'de diri fay haritasının güncelleneceğini ve fay sayısının 600'lere çıkacağını söyledi. Yeni bir mevzuat hazırlığında olduklarını da belirten Tatar, "Tünel kalıp ve perde duvar kullanımını binalarda zorunlu hale getiriyoruz. Bu sayede binalar yüzde 99 hassasiyetle yıkılmayacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Avrupa Birliği finansmanı ve Dünya Bankası- GFDRR yönetimi altındaki TAFF Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen projenin açılış lansmanı İzmir'de bir otelde yapıldı. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Dünya Bankası Ülke Yönetim Ofisi Yetkilisi Korhan Yazgan, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki dönüşüm sürecinin ivedilikle başlatılması gerektiğini belirtti. Afet farkındalığının eyleme dönüşmesi gerektiğini ifade eden Elban şöyle konuştu:

"BİNA BAZLI DÖNÜŞÜME HIZ VERMELİYİZ"

"Kentimizi biz dönüştüreceğiz. Bir an evvel eylem içinde olmak zorundayız. Hem düşüncemizde hem de kentte dönüşümü başlatmak zorundayız. Bina bazlı dönüşüme hız vermek zorundayız. Bunun için gönüllü olan vatandaşlarımızı ruhsat nedeniyle bekletmemek zorundayız. Çünkü bir bina kurtardığımızda kaç can kurtaracağımızın hesabını yapamayız. Kamu binalarımızı da çok hızlı kontrol etmek zorundayız. İşin kolayına kaçamayız"

Kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çeken Elban, tüm afetlere karşı hızlı hareket etme mecburiyeti olduğunu sözlerine ekledi.

DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENİYOR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, İzmir'in yapı stokunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye genelindeki diri fay haritasının güncelleneceğini açıkladı. Tatar, "Mart ayındaki lansmanla diri fay haritası güncellenecek ve fay sayısı 600'lere çıkacak. Türkiye Deprem Risk Haritası sürecine geçiş yapacağız" dedi.

Türkiye'nin deprem haritası güncelleniyor! AFAD'dan açıklama: Bina inşaatlarında yeni dönem

BİNA YAPIMINDA YENİ DÖNEM

Güvenli yapılaşma için yeni bir mevzuat hazırlığında olduklarını duyuran Tatar, "Çok yakın zamanda bir tebliğ yayımlayacağız; tünel kalıp ve perde duvar kullanımını binalarda zorunlu hale getiriyoruz. Bu sayede binalar yüzde 99 hassasiyetle yıkılmayacak" diye konuştu. Tatar ayrıca, belediyeler ve üniversitelere AFAD akreditasyon süreçlerine katılma çağrısında bulundu.

"168 EYLEM PLANLADIK"

İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise kentsel dirençliliğin fiziksel, toplumsal ve ekonomik bir bütün olduğunun altını çizdi. Ekinci, "İzmir İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2025 yılında belirlenen 88 eylemi yüzde 100 başarıyla tamamladık. 2026 yılı için ise 1 amaç, 21 hedef ve 168 eylemden oluşan yeni planımızı yürürlüğe koyduk. 30 ilçemizin tamamında afet yönetim merkezleri kurulması, geçici barınma ve lojistik alanların planlanması gibi somut adımlar atmaktayız" ifadelerini kullandı.

Programda AFAD Proje Yönetim Ofisi temsilcisi Sayın Derya Yalçın da bir sunum gerçekleştirirken, toplu fotoğrafın ardından programda panele geçildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası