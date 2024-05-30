Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aydın'da film gibi define operasyonu! Jandarmayı şaşkına çeviren ekip

Aydın'da film gibi define operasyonu! Jandarmayı şaşkına çeviren ekip

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın, Defineciler, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Aydın'da Jandarma ekipleri definecilere göz açtırmıyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak kazı yapan bir ekibi yakalayan Jandarma, gördükleri karşısında şaşkına döndü. İşte Aydın'daki film gibi operasyonun detayları...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, antik kentleri ve ören yerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumunda yer alırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan definecilere göz açtırmıyor.

Aydın'da film gibi define operasyonu! Jandarmayı şaşkına çeviren ekip - 1. Resim

AYDIN'DA FİLM GİBİ OPERASYON

Bu çerçevede Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesindeki bir şahsa ait tarlada kaçak kazı yapıldığının bilgisine ulaştı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. isimli 5 şüpheliyi, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Bir anda karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, neye uğradıklarına şaşırırken kazdıkları çukurlardan jandarma ekiplerince tek tek çıkarıldı. Bölgede yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ile şüphelilerin kullandıkları araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da film gibi define operasyonu! Jandarmayı şaşkına çeviren ekip - 2. Resim

KAÇAK KAZICILARIN ŞOFÖRÜ UYUŞTURUCULU ÇIKTI

Operasyon kapsamında kaçak kazı ekibini taşıyan araç sürücüsünü de kontrol eden jandarma şahsı uyuşturucu etkisinde buldu.

Araç sürücüsü S.B. isimli şüpheliye uyuşturucu ve uyarı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Suçüstü yakalanan toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da film gibi define operasyonu! Jandarmayı şaşkına çeviren ekip - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suç makinesinin takıntısı Başak'ı canından etti! Dehşetin detayları ortaya çıktıSemih Kılıçsoy oynamak istediği ligi açıkladı! Genç oyuncu kendi oyununu anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Senem’den acı haber geldi - Gündem5 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Senem’den acı haber...Suç makinesinin takıntısı Başak'ı canından etti! Dehşetin detayları ortaya çıktı - GündemSuç makinesi Başak'ın nişanlandığını öğrenince öldürdü!Kurban Bayramı öncesinde otobüs bileti bakanlar yolda kalabilir! Şehir değiştireceklere kritik uyarı - GündemBayramda şehir değiştireceklere uyarıTaksiciye kurşun yağdıran cani, mahkemede kendini böyle savundu - GündemMahkemede kendini bu sözlerle savunduFETÖ’cülerin ‘sarılma’ taktiği tutmadı! ‘Al gülüm ver gülüm’ dediler bakın ne oldu? - Gündem‘Al gülüm ver gülüm’ dediler bakın ne oldu?Düdüklü tencere hayatını kabusa çevirdi: 5 ameliyat geçirdi, tedavisi günlerce sürdü... - GündemDüdüklü tencere hayatını kabusa çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...