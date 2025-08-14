Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da istifalar peş peşe geldi! Aynı aileden 3 isim

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi ile Saatçi ve belediyede görevli olan Saatçi'nin oğlu ve kızı görevlerinden istifa etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Partiye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin kızı ve oğlu belediyedeki işlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. 13 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığını belirten CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın kızı Merve Saatçi Özmen, istifasını sosyal medya hesabından açıkladı.

İL BAŞKANI VE AİLESİ YOL AYRIMINA GİRDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Ankara’da düzenlenen törenle CHP’den AK Partiye geçişinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Merve Saatçi Özmen, "Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan oğlu Özgür Saatçi’nin de kız kardeşi gibi aynı gerekçelerle Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden istifa ettiği öğrenildi.

