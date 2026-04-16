Kahramanmaraş’taki okul saldırısında öğrencilerini korumak için kendisini siper ederek hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara , gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde fenalaşan eşi Ramazan Kara’nın, “ Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi” sözleri yürekleri dağladı. Acılı eşin açıklamaları törene katılan herkesi gözyaşlarına boğdu.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Gurur duyduğunu söyleyen Kara, "Gurur duyuyorum, Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" dedi.