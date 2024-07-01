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Babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu! Cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu! Cezası belli oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunan, ardından cansız bedeni bulununca gözyaşı döken Hakan Demirel, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Hakan Demirel geçtiğimiz sene şubat ayında polise giderek babasının kaybolduğunu ihbar etmiş, bir süre sonra ise babasını evde silahla vurulmuş halde bulduğunu söylemişti. Gözaltına alınan Demirel, sorguda korkunç gerçeği itiraf etmişti.

CESET ASMA KATTA BULUNDU

Demirel önce yanıltıcı bilgiler vererek suçunu kabul etmemiş, sonrasında ise babasını, sevdiği kızla ilişkisine onay vermediği ve kız arkadaşına küfrettiği için sinirlenerek pompalı tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Bunun üzerine Mustafa Demirel'in cesedi evde asma katta bulunmuştu.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Demirel'in, cinayetin ertesi günü kız arkadaşı ile buluşup Kapalı Çarşı'ya giderek babasının banka kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığı, bunu paraya çevirdiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Hakan Demirel hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Davada beklenen karar açıklandı.

"BABAMIN MEKANI CENNET OLSUN"

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Demirel (33), maktul Mustafa Demirel'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanığın avukatı katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Demirel, "Takdir mahkemenindir. Babamın mekanı cennet olsun" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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