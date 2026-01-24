Antalya'da yıllardır adı uyuşturucu ile anılan Zeytinköy, emniyet güçlerinin yaptığı operasyonların ardından huzur ortamına kavuştu. Operasyonların ardından torbacılar da sokaktan çekildi. Bağımlılar ise sokakta uyuşturucu bulamayınca mahallede oturanları rahatsız etmeye başladı. Bazı vatandaşlar bağımlılara karşı evlerinin camına yazı astı.

Halk arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde emniyetin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarla uyuşturucu bölgede bitme noktasına geldi. Son olarak aralık ayında Antalya başta olmak üzere 17 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 519 şüpheli şahıstan 472'si tutuklandı. Zeytinköy'ün merkezine Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil karakol, artırılan personel ve devriye sayısının yanı sıra yüz tanıma teknolojisinin de kullanıldığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile dronlar bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynarken mahallede huzur ortamı sağlandı.

Antalya Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu

"ORADAN ÇIKMAYACAĞIZ"

Antalya Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, son olarak yaptığı açıklamada alınan tedbirler ve mücadele sonucu torbacıların ve madde bağımlılarının mahalle içerisinde rahat hareket etmekte zorlandığını belirterek şunları söyledi:

"Birinci önceliğimiz, bu zehir ağını kurutmak için çalışmaktır. Bu ulaşım ağının engellenmesi, sorunun kökten çözümü anlamına gelebilir. Bataklığı kurutmak istiyoruz. Gidebilecekleri birkaç mahalle var. Şimdiden o bölgelerde kamera ve devriye çalışmalarını yaptık. Günde 80, gece 60 personelle Zeytinköy'de devriye atıyoruz. Zeytinköy'ün tam ortasına mobil karakol koyduk. Ekipler amirliği yapacağız, 15 tane bekar lojmanı yapacağız. Bekar polislerimiz burada yaşayacak, hayat alanı olacak. Orası bizim alanımız oradan çıkmayacağız"

DAİRENİN CAMINA UYARI YAZISI YAZAN VAR

Antalya'ya gelen herkesin, uyuşturucu temini için Zeytinköy'e gidileceğini bildiğini söyleyen Zaimoğlu, bölge halkının da bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Orada yaşayan ve bu işi yapmayan aileler, kapılara 'Bu evde uyuşturucu satılmıyor' diye yazıyor" ifadelerini kullandı. Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun örnek verdiği evlerden birinin penceresine yapıştırılan ve üzerinde "Bu evde uyuşturucu satışı yoktur. Rahatsız etmeyin" yazısı da dikkati çekti.

"BURADA BÖYLE YÜZLERCE AİLE VAR"

Dairenin camına vatandaşın astığı yazının sadece bir örnek olduğunu ve Zeytinköy'de uyuşturucu ile alakası olmayan yüzlerce aile olduğunu söyleyen Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, "Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımız durumdan öyle rahatsız olmuş ki gece saatlerinde penceresine gelinmesinden kurtulmak için 'Bizim evimizde uyuşturucu satılmamaktadır. Rahatsız etmeyiniz' diye yazı yapıştırmış. Aslında burada böyle yüzlerce aile var. Bunun burada bittiğini, bu bölgeden çekildiğini vatandaş kendisi de söylüyor. Zaten Antalya Emniyeti de burada çok önemli kararlar aldı, bitirici operasyonlar yapıyor. Az da olsa vatandaşlarımızın evlerine gelip rahatsız ediyorlardı. O yüzden böyle bir yazı yazmakta çare bulmuş. Ben vatandaşımızı bu cesaretinden dolayı kutluyorum. Bizler de onun destekçisiyiz" dedi.

"BİZ BUNU YILLARDIR BEKLİYORDUK"

Antalya Valiliği ile emniyetin yaptığı operasyon ve çalışmalar sonucu mahallenin rahatladığını söyleyen Genbeş, "Uyuşturucu ile alakalı bölgede torbacılarla ve bağımlılar, ayrıca dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Karakol, kamu kurumları üzerinden belediyelerle birlikte burayı dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama en büyük çalışma emniyet ve valilik tarafından yapılıyor. Son yapılan operasyonlar bitirici operasyonlar, Biz bunu yıllardır bekliyorduk. Geçmişte de emniyet müdürlerimiz, emniyet teşkilatımız bunları yaptı, ama en son yapılan bitirme operasyonuydu. Mahalle rahatladı, en azından bu bölgede sona gelindi" diye konuştu.

