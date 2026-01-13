MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile ilgili sözleri gündem oldu. Bahçeli'nin sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan cevap geldi. Bakırhan, "Sayın Bahçeli parmak sallayanları görmek istiyorsa lütfen bu akşam TV kanallarını açıp izlesin, parmak sallayan bazı iktidar yöneticilerini bizzat kendisi görecektir" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündem olacak ifadeler kullandı.

BAHÇELİ'DEN DEM PARTİ'YE TEPKİ

SDG'nin İmralı'dan bağımsız olmadığını vurgulayan Devlet Bahçeli, SDG ve YPG'nin akıbetinin PKK ile aynı olması gerektiğini söyledi. SDG'nin yanlış üstüne yanlış yaptığının altını çizen Bahçeli, şöyle konuştu:

"SDG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Trump, bunları satmıştır. İmralı'nın çağrısı bütün yapıları bağlamalı. Bilhassa DEM Parti, Halep’te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Hatırlatma mazur görülsün; fakat bu parti Türkiye’nin partisidir ve bu hâliyle Türkiye’ye parmak sallaması asla ve kata meşru, masum ve makul görülemeyecektir."

Bahçelinin sözlerine DEM Partiden jet cevap: Televizyonları işaret etti

DEM PARTİ'DEN JET CEVAP

Bahçeli'nin sözlerine DEM Parti kanadından cevap gecikmedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında kürsüden Devlet Bahçeli'nin sözlerine karşılık verdi.

BAKIRHAN, BAHÇELİ'YE TELEVİZYONLARI İŞARET ETTİ

Bakırhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli parmak sallayanları görmek istiyorsa lütfen bu akşam TV kanallarını açıp izlesin, parmak sallayan bazı iktidar yöneticilerini bizzat kendisi görecektir. Bizim uyarılarımız parmak sallamak değil barış için el uzatmaktır. Lütfen bunu anlayın"

Haberle İlgili Daha Fazlası