MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Suriye'nin Halep kentinde, Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalar sonrası DEM Parti'nin açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "DEM Parti Halep’te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedemez. DEM Parti Türkiye partisidir ve parmak sallaması makul görülemeyecektir. DEM Parti'nin eski hastalıkları nüksetmemeli." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Doğru siyaset yanlış zamanda boşadır. Basiret, siyaseti doğru okumaktır. Riskin içindeki fırsatı bulmak maharettir. MHP'nin siyaseti, mücadelesi, duruşu doğrudur ve tutarlıdır. Kurdun dünyası başka, sırtlanın dünyası bambaşkadır. Biz de şapkamızı önümüze koyup nokta zamanla akan zaman arasındaki gelişmeleri doğru şekilde ele almak, gerekirse fincancı katırlarını ürkütmek amacındayız, doğru neyse onu konuşmalıyız.

"DÜNYADA YAĞMA DÖNEMİ BAŞLADI"

Mevcut ve mahut haliyle uluslararası hukukun aldığı ölümcül darbeler küresel mahiyette çeteleşmeyi, devlet altı yapıları ezcümle korkunç bir durumu yeni ve yıkıcı bir normal olarak tescilleyecektir. Dünyada yağma dönemi başlamıştır. Trump'ın basına verdiği demeçte söylediği sözler çivisi çıkmış dünyadır. Demokrasi hepten kayıp, hepten yok hükmündedir. İnsan hakları emperyalizmin hücumuna uğramış, vahşi batı eliyle tahrip dönemi başlamıştır. Trump, devlet hukukuna uymazsa çeteden farkı kalmaz. Trump'ın savunduğu küresel çeteleşmedir.

"ABD'NİN LİSTESİNDE GRÖNLAND VAR"

Akıl ve vicdan köprüsü yıkılan Trump, zincirleme çılgınlıkları ile dünyayı karanlık bir uçurumun kenarına kadar sürüklemiş durumdadır. Venezuela komplosu yalnızca bir testtir. ABD'nin listesinde Grönland var. Bu şartlar altında NATO'nun değer hükmünden, bağlayıcılığından samimiyetle bahsetmek akla ve mantığa sığacak mıdır?

"ABD, KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR"

Küresel savaş tehdidi ciddi düzeydedir. Yeni bir savaş halinde sonuç korkunçtur. 19. Yüzyıl'da Osmanlı İmparatorluğu’na 'hasta adam' yaftası vurmuşlardı, bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. ABD kendi sonunu hazırlamaktadır. ABD'nin 50 parçaya bölüneceği günler yakın.

Asırlar önce olduğu gibi devletimizin küresel güç olması yine hedefimizdir, böylesi bir uyanış ve silkiniş, hürriyete, paylaşmaya, hakkaniyete hasret insanlık için Türkiyemizi bir kutup başı yapacaktır.

"İRAN'DAKİ TEHDİT SON DERECE YAKIN VE TANIDIKTIR"

İran'ın köşeye sıkıştırmak isteyenlerin hedefleri bellidir. Tehdit son derece yakın ve tanıdıktır. ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçmesi küresel savaşa bir adım daha yaklaştırmaktadır. İran'ın toprak bütünlüğü hayati önemdedir. İran'ın huzursuzluğu Türkiye'yi her açıdan tehdit etmektedir. Gezi kalkışması ile İran olayları çok benzer.

DEM PARTİ'YE 'HALEP' TEPKİSİ

SDG İmralı'dan bağımsız değildir. SDG ve YPG'nin akıbeti PKK ile aynı olmalıdır. SDG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Trump, bunları satmıştır. İmralı'nın çağrısı bütün yapıları bağlamalı. Bilhassa DEM Parti Halep’te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. DEM Parti Türkiye partisidir ve parmak sallaması makul görülemeyecektir. DEM Parti'nin eski hastalıkları nüksetmemeli.

Mazlum Abdi isimli terörist, siyonizmin yandaşıdır, PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir."

