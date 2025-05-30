Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bahçeli'ye anlamlı hediye! İmzalar dikkat çekiyor

Bahçeli'ye anlamlı hediye! İmzalar dikkat çekiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;ye anlamlı hediye! İmzalar dikkat çekiyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Samsunspor’un futbolcuları tarafından imzalanan özel forma Bahçeli’ye hediye edildi. Bahçeli, tüm Samsunlulara selam ve bayram tebriği iletti.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Samsunspor’un futbolcuları tarafından imzalanan özel forma, Başkan Mucur tarafından Bahçeli’ye takdim edildi.

"FUTBOLCULARIMIZIN İMZALADIĞI FORMAYI TAKDİM ETTİK"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mucur, “Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye Samsunsporlu futbolcularımızın imzaladığı formayı takdim ettik. Genel Başkanımız, tüm Samsunlu hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e Cenab-ı Allah’tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ederiz. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN SAMSUNSPORLULARA BAYRAM TEBRİĞİ

Mucur ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Devlet Bahçeli’nin bayramını tebrik etti. MHP lideri Bahçeli de tüm Samsunluların Kurban Bayramı’nı kutladığını iletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete ara zam maratonu şimdiden başladı! CHP lideri Özel son 6 aya dikkat çekti, uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul ettiMekke’de anlamlı buluşma! En genç ve en yaşlı Türk hacı adayları bir araya geldi - GündemEn genç ve en yaşlı hacı adayları bir araya geldiPapara soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talep edildi - Gündem15 şüpheliye tutuklama talep edildiAraba kiralama serüveni kabusa dönüştü! Bu dolandırıcılığa dikkat - GündemAraba kiralama serüveni kabusa dönüştü!Binlerce mahkum bekliyordu... Yeni İnfaz Kanunu için sıcak gelişme, tarih verildi - Gündemİnfaz düzenlemesi için tarih verildiAnkara Büyükelçisi Barrack'tan dikkat çeken Suriye sözleri! "Görevin yüzde 99'u tamamlandı!" - Gündem"Görevin yüzde 99'u tamamlandı!"
Sonraki Haber Yükleniyor...