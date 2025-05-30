Bahçeli'ye anlamlı hediye! İmzalar dikkat çekiyor

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Samsunspor’un futbolcuları tarafından imzalanan özel forma Bahçeli’ye hediye edildi. Bahçeli, tüm Samsunlulara selam ve bayram tebriği iletti.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Samsunspor’un futbolcuları tarafından imzalanan özel forma, Başkan Mucur tarafından Bahçeli’ye takdim edildi.

"FUTBOLCULARIMIZIN İMZALADIĞI FORMAYI TAKDİM ETTİK"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mucur, “Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye Samsunsporlu futbolcularımızın imzaladığı formayı takdim ettik. Genel Başkanımız, tüm Samsunlu hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e Cenab-ı Allah’tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ederiz. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN SAMSUNSPORLULARA BAYRAM TEBRİĞİ

Mucur ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Devlet Bahçeli’nin bayramını tebrik etti. MHP lideri Bahçeli de tüm Samsunluların Kurban Bayramı’nı kutladığını iletti.