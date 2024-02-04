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    • Bakan Fidan 'Durum iyi değil' diyerek duyurdu: ABD-İran çatışması bölgeye yayılabilir

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Fidan &#039;Durum iyi değil&#039; diyerek duyurdu: ABD-İran çatışması bölgeye yayılabilir
    Bakan Fidan, İran, Abd, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. ABD-İran çatışmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 'Durum iyi değil' diyen Bakan Fidan "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bakan FidanİranAbd
    Haberler > Gündem > Bakan Fidan 'Durum iyi değil' diyerek duyurdu: ABD-İran çatışması bölgeye yayılabilir
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