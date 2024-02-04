Bakan Fidan 'Durum iyi değil' diyerek duyurdu: ABD-İran çatışması bölgeye yayılabilir
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. ABD-İran çatışmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 'Durum iyi değil' diyen Bakan Fidan "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.
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Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi