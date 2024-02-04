Bakan Fidan 'Durum iyi değil' diyerek duyurdu: ABD-İran çatışması bölgeye yayılabilir

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Şubat 2024 20:57 - Güncelleme: 4 Şubat 2024 20:59 - Güncelleme:

Bakan Fidan, İran, Abd, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. ABD-İran çatışmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 'Durum iyi değil' diyen Bakan Fidan "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.