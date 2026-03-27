Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki savaşı durdurmak ve gerilimin yayılmasını önlemek için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Son bir haftada Körfez ülkeleri dahil dünyanın birçok bölgesindeki ülke bakanları ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem müzakere masası kurulması hem de Körfez ülkelerinin savaşa dahil olmamaları yönünde çaba sarf ediyor.

Bakan Fidan, bir yandan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya çalışırken diğer yandan İran tarafından saldırıya uğrayan Körfez ülkelerinin de savaşa dahil olmaması için ikna görüşmeleri yapıyor.

Fidan, 18-20 Mart’ta S. Arabistan, Katar ve BAE ziyaretinin ardından ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik telefon diplomasisine devam ediyor. Fidan bu kapsamda, 22 Mart’ta İran ve Mısır Dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler Temsilcisi ve ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. Aynı gün Katar Başbakanı, S. Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistanlı yetkililerle “savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmaları” değerlendirdi.

ÇİNLİ BAKANLA BİLE GÖRÜŞTÜ

Irak, Mısır, Norveç, Almanya, Suriye, Katar, Özbekistan ile görüşme maratonunu sürdüren Fidan, dün de sırasıyla Çin, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile birer telefon görüşmesi yaparak savaşın bir an önce müzakere masası kurularak sonlandırılması için görüş alış verişinde bulundu.

