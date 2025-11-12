Beyaz Saray ziyaretinde ne görüşüldü? Bakan Fidan detayları açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına Hamas'ın bağlılık gösterdiğini fakat Tel Aviv'in ihlallerde bulunduğunun altını çizerek "Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir" dedi.

Filistin ile Gazze arasındaki bütünlüğe vurgu yapan Bakan Fidan "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir" çağrısında bulundu.

BEYAZ SARAY ZİYARETİNDE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşme sırasında Beyaz Saray'a yaptığı ziyarete ilişkin konuşan Bakan Fidan "Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu. Beyaz Saray görüşmesi verimliydi" diye konuştu.

MISIR'DAN ORTAKLIK MESAJI

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati "Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Abdulati "Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini teyit ediyor ve Şam'ın etkili rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

