Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle telefonda görüştü. Fidan'ın ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD ve Pakistanlı yetkililerle yaptığı telefon görüşmelerinde, müzakerelerde taraflarca ortaya konulan yaklaşımlar değerlendirildi ve bundan sonraki süreç ele alındı.

BİR GÖRÜŞME DE PAKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA

Öte yandan Fidan'ın, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile ABD heyetleri arasında yapılan müzakereler masaya yatırıldı.

Söz konusu görüşmelerde tarafların ortak bir anlaşmaya varamadığı, sürecin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

UZLAŞMA YOK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yapılan temasların yaklaşık 21 saat sürdüğünü ancak bir uzlaşmaya ulaşılamadığını açıklamıştı.

Vance, müzakerelerin olumlu geçtiğini ancak anlaşma sağlanamamasının özellikle İran açısından olumsuz bir gelişme olduğunu ifade ederek ABD heyetinin ülkesine döneceğini duyurmuştu.

İran medyasında yer alan değerlendirmelerde ise, görüşmelerin başarısız olmasının nedeninin ABD’nin “aşırı talepleri” olduğu iddia edildi. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derinleşmesi, diplomatik sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

