Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

ABD ile İran’ın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürüttüğü müzakerelerden barış çıkmadı. ABD heyeti, 21 saat süren görüşmelerin ardından İran’la anlaşılamadığını duyurup ülkesine dönerken, İran tarafı ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasına, Trump yönetiminin aşırı taleplerinin sebep olduğunu öne sürdü. Akabinde ABD ordusu, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi hattında İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yürürlüğe koydu. Bölgede gerilim sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da diploması trafiğini hızlandırdı.



DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda konuştu.

Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı.

