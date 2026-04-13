ABD ordusu teyakkuzda, Hürmüz'de kuşatma hattı kuruldu
Dünyanın kilitlendiği saat 17.00 itibarıyla Washington’ın verdiği mühlet doldu. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi hattında İran limanlarına yönelik deniz ablukasını resmen yürürlüğe koydu.
Anlık GelişmelerCANLI GELİŞMELER
TRUMP’TAN İRAN’A "İMHA" TEHDİDİ
Hürmüz Boğazı’ndaki abluka resmen başlarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran Deniz Kuvvetleri’ne yönelik açıklamalar geldi. İran donanmasının büyük oranda yok edildiğini iddia eden Trump şunları dedi:
"İran’ın donanması denizin dibinde yatıyor, tamamen yok edildi — 158 gemi. Vurmadığımız şey ise onların “hızlı saldırı gemileri” dedikleri az sayıdaki küçük gemi. Çünkü bunları büyük bir tehdit olarak görmedik. Uyarıyorum. Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı yöntemle derhal imha edilecekler. Bu hızlı ve acımasızdır. Not edin. ABD’ye okyanus ya da deniz yoluyla gelen uyuşturucuların %98,2’si durduruldu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."
CNN: İRAN DONANMASI AYAKTA
Trump’ın "İran donanması yok edildi" çıkışına karşın, ABD istihbaratından sızan bilgiler daha karmaşık bir tabloya işaret etmekte. CNN’in haberine göre haftalar süren bombardımana rağmen İran’ın elinde hala "binlerce" saldırı İHA’sı ve füze rampası bulunuyor.
Trump’ın aksine, Amerikan istihbarat birimleri Devrim Muhafızları (IRGC) Donanması’nın kapasitesinin yaklaşık yarısını koruduğunu değerlendiriyor. Boğaz'daki taciz eylemlerinin ana sorumlusu olan "binlerce değilse bile yüzlerce" küçük tekne ve insansız deniz aracının hala operasyonel olduğu da kaydedildi
CNN'e konuşan kaynaklar, İran'ın füze fırlatma rampalarının %50’sinin sağlam olduğunu iletti. Yer altına gömülü olduğu için imha edilemeyen bu rampalar, her an kullanabilir durumda. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nı kilitleyebilecek kıyı savunma füzelerinin büyük bir kısmının da vurulmadığı tespit edildi.
İRAN’DAN TARİHİ GERİ ADIM MI? MASADA "URANYUM" SÜRPRİZİ!
New York Post’un (NYP) haberine göre İran, nükleer programının kalbi olan "uranyum zenginleştirme" faaliyetlerini tamamen durdurmayı içeren şok bir barış teklifini değerlendirmeye başladı.
USS GEORGE H.W. BUSH HÜRMÜZ HATTI İÇİN MEVZİ ALDI!
ABD’nin yüzen kalesi USS George H.W. Bush uçak gemisi, Akdeniz sularına giriş yaptı.
ABD ABLUKASI BAŞLADI MI?
ABD Başkanı Donald Trump’ın ilan ettiği ve CENTCOM’un koordinatlarını belirlediği deniz ablukası için tanınan süre, TSİ 17.01 itibarıyla sona erdi.
UKMTO: İRAN'IN TÜM KIYI ŞERİDİNİ KAPSADIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM ALDIK
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararı kapsamında İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayan deniz erişim kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğine ilişkin bildirim aldığını ve bu kısıtlamaların İran'ın tüm kıyı şeridi, limanları ve enerji altyapısını kapsayacak şekilde uygulanacağını duyurdu.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEMİ GEÇİŞLERİ ATEŞKES SONRASI YÜZDE 10 GERİLEDİ
Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkesin ilk 5 gününde yüzde 10 gerilerken söz konusu gemilerin varış noktalarını ağırlıklı olarak Umman, Çin, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Brezilya'daki limanlar oluşturdu.
ABD ORDUSU KOORDİNATLARI BELİRLEDİ: HÜRMÜZ’DE "KUŞATMA" HATTI KURULDU!
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün saat 17.00’de (TSİ) başlayacak abluka öncesinde gemi kaptanlarına ve denizcilere yönelik çok kritik bir "ön uyarı" yayınladı. Reuters tarafından ele geçirilen nota göre ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Umman Körfezi ve Umman Denizi'nde tam yetkiyle hareket edecek. Bayrağı hangi ülkeye ait olursa olsun, izinsiz bölgeye giren veya bölgeden ayrılan her gemi ABD donanması tarafından durdurulabilecek, yönlendirilebilecek veya el konulabilecek.