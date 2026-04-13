TRUMP’TAN İRAN’A "İMHA" TEHDİDİ

Hürmüz Boğazı’ndaki abluka resmen başlarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran Deniz Kuvvetleri’ne yönelik açıklamalar geldi. İran donanmasının büyük oranda yok edildiğini iddia eden Trump şunları dedi:

"İran’ın donanması denizin dibinde yatıyor, tamamen yok edildi — 158 gemi. Vurmadığımız şey ise onların “hızlı saldırı gemileri” dedikleri az sayıdaki küçük gemi. Çünkü bunları büyük bir tehdit olarak görmedik. Uyarıyorum. Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı yöntemle derhal imha edilecekler. Bu hızlı ve acımasızdır. Not edin. ABD’ye okyanus ya da deniz yoluyla gelen uyuşturucuların %98,2’si durduruldu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

CNN: İRAN DONANMASI AYAKTA

Trump’ın "İran donanması yok edildi" çıkışına karşın, ABD istihbaratından sızan bilgiler daha karmaşık bir tabloya işaret etmekte. CNN’in haberine göre haftalar süren bombardımana rağmen İran’ın elinde hala "binlerce" saldırı İHA’sı ve füze rampası bulunuyor.

Trump’ın aksine, Amerikan istihbarat birimleri Devrim Muhafızları (IRGC) Donanması’nın kapasitesinin yaklaşık yarısını koruduğunu değerlendiriyor. Boğaz'daki taciz eylemlerinin ana sorumlusu olan "binlerce değilse bile yüzlerce" küçük tekne ve insansız deniz aracının hala operasyonel olduğu da kaydedildi

CNN'e konuşan kaynaklar, İran'ın füze fırlatma rampalarının %50’sinin sağlam olduğunu iletti. Yer altına gömülü olduğu için imha edilemeyen bu rampalar, her an kullanabilir durumda. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nı kilitleyebilecek kıyı savunma füzelerinin büyük bir kısmının da vurulmadığı tespit edildi.