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Bakan Göktaş açıkladı! Doğum oranlarında düşüşe önlem alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Göktaş açıkladı! Doğum oranlarında düşüşe önlem alınacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.


Emrah Özcan ANKARA  - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi. AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Göktaş, şunları söyledi: 

AVRUPA VE ASYA'DA DA AYNI SORUN 

"Bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Birçok ülke bu sorunla mücadele etti. Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliği yaşanıyor. Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.15 Mayıs’ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planımızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık.

YENİ MODELLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bakanlık olarak her zaman kadınların yanındayız. Onların haklarını savunuyoruz. Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınlar önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer alıyor. Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışma modelleri dahil,  kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz."

Bakan Göktaş açıkladı! Doğum oranlarında düşüşe önlem alınacak - 1. Resim

3 İLDE PİLOT ÇALIŞMA

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da belirtti. Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu Kütahya, Zonguldak ve Karabük'te pilot çalışma başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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